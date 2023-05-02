Лукищук Николай Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукищук
- Имя
- Николай
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8307. ЛУКИЩУК НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ, 22 л., Рд. в Волынск. г., г. Изяслава. В. Т. 14 арм. стр. корп. Ст. ст. 97 ч. 2, 98, 205а, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 27 дек. 923.
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