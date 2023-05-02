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Перешеин Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перешеин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
27557. ПЕРЕШЕИН, АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 21 г. Гр. Вятск. у., Якимоважинск. в.; — П. С. при бат-не по охр. Вятско-Слободск. ж. д. Подлог, лиш. св. 1 г. Исп. 2 июля 920.

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