Харитонов Иван Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харитонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7799. ХАРИТОНОВ, ИВАН СТЕПАНОВИЧ, Гр. Юхновск. у., Городищенск. в., д. Минина,; М. Н. С. 4 уч. Юхновск. у.,Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 31 июля 919.
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