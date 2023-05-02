Балахничев Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балахничев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45082. БАЛАХНИЧЕВЪ, СТЕПАНЪ ИВАновъ. Зап. ряд., 26 л., рд. и прип. Яранск. у., Пиштанск. в., въ д. Большомъ Лолѣ; — Г. С. г. Яранска (по 2 р.), 4 п. 14, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Мая 905. | 904 56484 169 М.
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