Куренков Гавриил Ерофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куренков
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Ерофеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7649. КУРЕНКОВ ГАВРИИЛ ЕРОФЕЕВИЧ, 26 л., Козловск. у., Николо-Мезинецк. в., д. Н.-Михайловой. Н. С. 1 р. Козловск. у. Ст. ст. 95, 180, 205, лиш. св. 3 г. Исп. 26 апр. 923.
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