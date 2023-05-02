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Куренков Гавриил Ерофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куренков
Имя
Гавриил
Отчество
Ерофеевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7649. КУРЕНКОВ ГАВРИИЛ ЕРОФЕЕВИЧ, 26 л., Козловск. у., Николо-Мезинецк. в., д. Н.-Михайловой. Н. С. 1 р. Козловск. у. Ст. ст. 95, 180, 205, лиш. св. 3 г. Исп. 26 апр. 923.

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