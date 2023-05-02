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Дудошников Григорий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудошников
Имя
Григорий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4180. ДУДОШНИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 19 л., г. Благовещенска. Амурск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 2 г. 9 м. 27 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 дек. 923.

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