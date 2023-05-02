Устюжанинов Прокофий Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устюжанинов
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 29 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29769. УСТЮЖАНИНОВ, ПРОКОФИЙ РОМАНОВИЧ, 21 г. Гр. Вятск. у., Медянск. в., д. Русаки; — С. 17 стр. зап. п-ка. Растрата, лиш. св. 1½ г. Исп. 29 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.