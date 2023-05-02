Варнелис Доминик Домиников
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варнелис
- Имя
- Доминик
- Отчество
- Домиников
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47681. ВАРНЕЛИСЪ, ДОМИНИКЪ ДОминиковъ, 23 л. Сс. -посел. Енисейск. у., Пинчугск. в., с. Рыбинскаго, рд. Россіенск. у., Вевиржанск. в., въ д. Варкаляхъ;— Красноярск. О. С., 7 Февр. 911, 1651 У. и У. о сс., времен. зав. раб. 1 г. Исп. 9 Марта 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 1818. 904 57205 1629 У.
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