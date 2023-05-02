Тиунов Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тиунов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99244. ТІУНОВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Читинск. у., Кеконск. в., рд. въ г. Екатеринбургѣ; — Екатеринбург. О. С., 19 Апр. 911, 152¹ и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 27 Іюня 911. | 900 109448 221 У. | 92 35863 169 М. | 96 100586 1659 У. | 90 110355 1647 У. | 95 106453 1647 У. | 90 68398 177 М. | 92 60006 170 М.
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