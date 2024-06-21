Тимохин Никита Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимохин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139924. ТИМОХИНЪ, НИКИТА МИХАЙЛОВЪ. К. Серпухов. у., Туровск. в., д. Никифорова, 47 л.; — У. Чл. О. С. по Серпухов. у., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 16 Окт. 909.
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