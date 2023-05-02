Треля Марианна Юзефова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Треля
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Юзефова
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140107. ТРЕЛЯ, МАРІАННА ЮЗЕФОВА. К. Радин. у., гм. Бѣла, д. Бржостовецъ, 19 л., рд. Илжецк. у., въ г. Сольцахъ; — Сѣдлецк. О. С. 1 Сент. 909, 134, 135, 140, 149 и 2 ч. 1451 У., тюр. 1½ г. Исп. 12 Окт. 909.
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