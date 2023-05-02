Егоров Федор Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1251. ЕГОРОВ, ФЕДОР ИЛЬИЧ, 19 л. Гр. Курганск. у., Плотниковой. в.;— Н. С. 3 уч. Курганск. у. Кража, лиш св. 1 г. Исп. 30 янв. 922.
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