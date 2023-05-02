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Маринский Петр Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маринский
Имя
Петр
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
31 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8747. МАРИНСКИЙ ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ, 48 л., Череповецк. у., Ивановск. в., д. Вахрашеева. Н. С. 1 уч. Череповецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. исп. 31 янв. 923.

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