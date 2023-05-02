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Аронович Борис Аронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аронович
Имя
Борис
Отчество
Аронов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
44944. АРОНОВИЧЪ, БОРИСЪ АРОНОВЪ. Мщ. г. Ростова (н./Д.), 16 л.; — М. С. 3 уч. Ростовск. (на/Д.) окр. (во 2 р.), 169, 3 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905. | 904 478 172 М.

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