Аронович Борис Аронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аронович
- Имя
- Борис
- Отчество
- Аронов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44944. АРОНОВИЧЪ, БОРИСЪ АРОНОВЪ. Мщ. г. Ростова (н./Д.), 16 л.; — М. С. 3 уч. Ростовск. (на/Д.) окр. (во 2 р.), 169, 3 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905. | 904 478 172 М.
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