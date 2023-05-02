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Ромашко Фома Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ромашко
Имя
Фома
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
10 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
44659. РОМАШКО, ФОМА ИЛЬИНЪ. К. Старобѣльск. у., Шульгинск. в. и с., 22 л.; — Екатеринодарск. О. С., 119, 134, 135, 149, 152, 977 и 1 ч. 1653 У., по сов. съ приг. М. С 1 уч. Темрюкск. окр. отъ 21 Іюня 906 г., утвер. приг. Темрюкск. С. М. С., отъ 20 Сент. 906 г., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Мая 907.

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