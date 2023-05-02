Гельман Лемель Маеров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гельман
- Имя
- Лемель
- Отчество
- Маеров
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46017. ГЕЛЬМАНЪ, ЛЕМЕЛЬ МАЕРОВЪ. Мщ. пос. и гм. Ковсковоля, Ново-Алексагдрійск. у., 20 л.; — Гм. С. 2 окр. Ново-Александрійск. у., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 13 Мая 905.
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