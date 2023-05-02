Пинкус Израиль Борухов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пинкус
- Имя
- Израиль
- Отчество
- Борухов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44102. ПИНКУСЪ, ИЗРАИЛЬ БОРУХОВЪ. Менделевъ. Мщ. г. Кутно, 21 г.; — М. С. 4 уч. г. Лодзи, 16 и 169 М., по сов. приг. М. С. 8 уч. г. Лодзи отъ 4 Апр., М. С. 11 уч. г. Лодзи отъ 31 Марта и М. С. 12 уч. г. Лодзи отъ 6 Апр. 907 г., ,тюр. 3 м. Исп. 1 Мая, счит. ср. съ 31 Марта 907.
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