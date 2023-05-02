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Шаманова Анисья Ниловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаманова
Имя
Анисья
Отчество
Ниловна
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8127. ШАМАНОВА, АНИСЬЯ НИЛОВНА, 20 л. Гр. Устысольск. у., Мординск. в., с. Лопыдина; - М. Н. С. 6 уч. Устысольск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 24 окт. 919.

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