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Филиппов Филит Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Филит
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12653. ФИЛИППОВ ФИЛИТ ФЕДОРОВИЧ, 48 л., Сердобск. у. и в., с. Соколки. Саратовск. Губсуд. Ст. 1 Ч. 83, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 Г. П. В. З. С. 22/ХІІ—24.

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