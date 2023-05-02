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Павлович Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлович
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9785. Павлович Алексей Иванович, 22 л., Тюменск. окр., г. Ялуторовска. Н. С. 12 уч. Тюменск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. "в", лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13 июля 926.

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