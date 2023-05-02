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Чалая Мария Денисовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чалая
Имя
Мария
Отчество
Денисовна
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
13224. Чалая Мария Денисовна, 40 л., Богучарск. у. и в. Н. С. 1 уч. Богучарск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22 окт. 926.

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