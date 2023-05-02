Богданенко Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданенко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13351. БОГДАНЕНКО, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л. Рд. в Дисненск. у., Иотск. в.; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Хищение, расстрел, по амн. нак. зам. лиш. св. 10 л. Исп. 13 дек. 920.
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