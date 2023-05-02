Гроо Карл Генрихович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гроо
- Имя
- Карл
- Отчество
- Генрихович
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14389. ГРОО, КАРЛ ГЕНРИХОВИЧ, 65 л. Гр. Марксштадтск. у., с. Красный Яр; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Агитация, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 28 нояб. 920.
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