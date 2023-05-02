Бондарь Адам Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Адам
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20617. БОНДАРЬ, АДАМЪ ІОСИФОВЪ (Ивановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Брацлав. у., Печарск. в. и м., 39 л.;—Б.-Подольск. О. С., 1 ч. 1653 У., посов. съ приг. М. С. 3 уч. Брацлав. окр. отъ 9 Окт. 907 г. (169 М.—т. 4 м.), арест. отд. 2 г. Исп. 30 Сент.908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г.№ 100258. 905 65856 169 М. | 903 54337 170 М.
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