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Домрачева Зоя Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домрачева
Имя
Зоя
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
14679. ДОМРАЧЕВА, ЗОЯ ИВАНОВНА, 26 л. Гр. Краснококшайск. у., Ронгинск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Краснококшайск. у. Убийство, лиш. св. 5 л., в. т. ч. 3 г. условно, по амн. осгавш. нак. зам. пр. р. 2 г. Исп. в окт. 920.

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