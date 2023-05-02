Узакбаев Кенжетай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Узакбаев
- Имя
- Кенжетай
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12293. УЗАКБАЕВ КЕНЖЕТАЙ, 51 г., Семипалатинск. г., Кар-Каралинск. у., Сартовск. в., аула № 4. Н. С. 3 уч. Кар-Каралинск. у. Ст. 180 п «в», лиш. св. 2 Г. И пор. пр 2 Г. П. В. 3. С. 26/ІІ—24.
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