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Федоров Владимир Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Владимир
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
Источник
Скан
Оригинальная запись
140440. ФЕДОРОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВЪ. К. Новгород. у., Тесовск. в., 37 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 16 Окт. 909, 49 М., тюр. 20 дн. Исп. 30 Окт. 909. | 902 36670 49 М. | 92 19456 170 М.

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