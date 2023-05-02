Федоров Владимир Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140440. ФЕДОРОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВЪ. К. Новгород. у., Тесовск. в., 37 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 16 Окт. 909, 49 М., тюр. 20 дн. Исп. 30 Окт. 909. | 902 36670 49 М. | 92 19456 170 М.
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