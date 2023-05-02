Власов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Александр Григорьевич

Власов Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
13844. ВЛАСОВ, АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 36 л. Гр. Ростовск. у., Ильинск. в., с. Назорного; — Н. С. 1 р. г. Ростова. Пьянство, лиш. св. 1 г. Исп. 31 авг. 920. | 919 1263 Покупка крад.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close