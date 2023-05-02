Колбасов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбасов Александр Иванович

Колбасов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колбасов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6223. КОЛБАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 33 л., Великолукск. у., Миритиницк. в., д. Кудушино, Особ. сес. Н. С. Великолуцк. у., Ст. 109, пор. пр. 3 г., Исп. 4 янв. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.