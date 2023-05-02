Колбасов Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колбасов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6223. КОЛБАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 33 л., Великолукск. у., Миритиницк. в., д. Кудушино, Особ. сес. Н. С. Великолуцк. у., Ст. 109, пор. пр. 3 г., Исп. 4 янв. 923.
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