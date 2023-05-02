Зильберман Герман Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зильберман
- Имя
- Герман
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15239. ЗИЛЬБЕРМАН, ГЕРМАН ЗАХАРОВИЧ, 39 л. Род. в г. Гродно; — Р. Т. г. Перми. Спекуляц., лиш. св. 5 л., в т. ч. 3 г. условно. Исп. 19 июля 920.
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