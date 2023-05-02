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Лихтенштейн Сруль Янкелев-Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихтенштейн
Имя
Сруль
Отчество
Янкелев-Абрамов
Дата исполнения приговора
26 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
84302. ЛИХТЕНШТЕЙНЪ, СРУЛЬ ЯНкелевъ-Абрамовъ, 30 л. Лиш ос. пр. изъ мщ. гм. и пос. Гродискъ, Блонск. у.; — Варшавск. О. С., 5 Апр. 911, 169 и 1654 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 2 м. предв. заключ. Исп. 26 Мая 911. | 909 104303 1647 У. | 900 33930 170 М. | 908 21045 169 М. | 98 78989 172 М.

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