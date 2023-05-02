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Щербачева Акилина Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербачева
Имя
Акилина
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
15 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
30673. ЩЕРБАЧЕВА, АКИЛИНА ПЕТРОВНА, 30 л. Гр. г. Воскресенска; — Н. С. Черкизовск. уч. Благуше-Лефортовск. р. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л. Исп. 15 июня 920.

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