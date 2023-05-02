Кузнецов Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35539. КУЗНЕЦОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Шуйск. у., Кочневск. в., д. Высокова, 36 л., рд. въ г. Шуѣ; — Владимір. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 5 Янв 908. | 905 14187 1655 У. | 902 65563 1655 У. | 99 48518 170 М. | 96 53682 169 М. | 93 72551 1483 У.
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