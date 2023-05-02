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Воронин Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронин
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1186. Воронин Иван Степанович, 19 л., Иваново-Вознесенск. г., г. Тейкова. Н. С. 1 уч. Тейковск. у. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 11/ХІ—26.

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