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Антонов Василий Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Василий
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
02 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
70802. АНТОНОВЪ. ВАСИЛІЙ ЯКОВлевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Зубцовск. у., Корабинск. в., д. Ивашкова, 27 л.; — СПБ. О. С., 152, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 2 Іюля 907. | 905 52396 1655 У. | 902 39589 1655 У. | 904 20133 1655 У. | 99 32076 1651 У.

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