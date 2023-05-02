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Федоров Николай Маркелов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Николай
Отчество
Маркелов
Дата исполнения приговора
03 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
36319. ФЕДОРОВЪ, НИКОЛАЙ МАРКЕловъ. Мщ. г. СПБ., 26 л.; — М. С. 2 уч. Ростов. (н. /Д.) окр. (въ 5 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13, счит. ср. съ 3 Апр. 905. | 901 16100 169 М. | 95 42929 169 М. | 96 45596 169 М.

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