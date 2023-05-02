Грибанов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибанов Иван Тихонович

Грибанов Иван Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грибанов
Имя
Иван
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
1831. Грибанов Иван Тихонович, 34 л., Калужск. у., Бебелевск. в., д. Незымаево. Калужск. Г. С. Ст. ст. 105, 113, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 17/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.