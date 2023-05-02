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Трубников Григорий Самойлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трубников
Имя
Григорий
Отчество
Самойлович
Дата исполнения приговора
23 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
9591. ТРУБНИКОВ ГРИГОРИЙ САМОЙЛОВИЧ, 42 л., Рязанск. г., Ряжск. у., с. Лубянки. Н. С. 19 уч. Сокольничск. р. г. Москвы. Ст. 2 ч. 157, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 23/ІІ—26.

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