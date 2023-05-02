Малкоедов Сергей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малкоедов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8625. МАЛКОЕДОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 34 л., г. Ставрополя. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 88, 91 ч. 2, 105, 107, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 31 мая 923.
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