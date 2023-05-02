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Плотников Андрей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотников
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7769. ПЛОТНИКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л, Керенск. у, Ягановск. в., с. Каргилей Пензенск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 нояб 923.

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