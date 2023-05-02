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Образцов Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Образцов
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7100. ОБРАЗЦОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 43 л., г. Калуги. Н. С. 3 уч. г. Калуги. Ст. 114-а, лиш. св. 1 г. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 ноября 923.

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