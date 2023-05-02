Образцов Яков Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Образцов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7100. ОБРАЗЦОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 43 л., г. Калуги. Н. С. 3 уч. г. Калуги. Ст. 114-а, лиш. св. 1 г. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 ноября 923.
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