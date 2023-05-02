Дмитриев Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3934. ДМИТРИЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Тамбовск. у., Степановск. в., с. Ивановки. Н. С. 7 уч. Тамбовск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 9 м. Исп. 20 авг. 923.
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