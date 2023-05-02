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Алимов Абдул Жамалетдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алимов
Имя
Абдул
Отчество
Жамалетдинов
Дата исполнения приговора
06 май 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
159. АЛИМОВ, АБДУЛ ЖАМАЛЕТДИНОВ, 18 л. Гр. Курмышск. у., Чембечевск. в., д. Большой Рыбушки; — Н. С. 7 отд. Богородск. у., Московск. г. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 6 мая 919.

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