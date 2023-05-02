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Миронова Анастасия Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миронова
Имя
Анастасия
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
19 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
9168. Миронова Анастасия Михайловна, 33 л., Рязанск. г., б. Михайловск. у., Печеринск. в., д. Маргино. Н. С. деж. кам. г. Астрахани. Ст. 140а, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19 февр. 926.

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