Тараненко Никифор Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тараненко
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99128. ТАРАНЕНКО, НИКИФОРЪ Спиридоновъ, 39 л. К. изъ сс. Красноярск. у., Сухобузимск. в., д. Больше-Балчуга, рд. Чигирин. у., Субатовск. в., въ с. Новосельцахъ; — Краснояр. О. С., 27 Апр. 911, 152¹ и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 3½ м. предв. заключ. Исп. 17 Іюня 911. | 97 97252 1643 У. | 93 28968 169 М. | 96 50030 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.