Голенцов Иван Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоленцов Иван Ефремов

Голенцов Иван Ефремов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голенцов
Имя
Иван
Отчество
Ефремов
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1903
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46118. ГОЛЕНЦОВЪ, ИВАНЪ ЕФРЕМОВЪ. К. Коротояк. у., Колбинск. в., с. Прилѣпъ, 24 л.; — Коротояк. У. С., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 5 Дек. 903 (Вѣр.).

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close