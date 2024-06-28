Голенцов Иван Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голенцов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46118. ГОЛЕНЦОВЪ, ИВАНЪ ЕФРЕМОВЪ. К. Коротояк. у., Колбинск. в., с. Прилѣпъ, 24 л.; — Коротояк. У. С., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 5 Дек. 903 (Вѣр.).
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