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Ромашкиев Лаган

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ромашкиев
Имя
Лаган
Дата исполнения приговора
23 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
11159. Ромашкиев Лаган, 18 л., Калмыцк. обл., Богацохуровск. у., Зюневск. аймака. Н. С. Енотаевск. р. Астраханск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23 июня 926.

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