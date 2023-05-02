Дырмонт Франц Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дырмонт
- Имя
- Франц
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46618. ДЫРМОНТЪ, ФРАНЦЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Ковенск. у., Эйрагольск. в., д. Шиласа, 25 л.; — 3. Н. 4 уч. Ковенск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюня 905.
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