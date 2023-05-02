Андреева Анастасия Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреева
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35168. АНДРЕЕВА, АНАСТАСІЯ АНДреева. Лиш. ос. пр. изъ к. Лужск. у., Передольск. в., д. Торошкевичей, 30 л., рд. т. же у., Югостицк. в., въ д. Разсохахъ; — СПБ. О. С., 152, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 1½ Г. Исп. 23 Янв. 909. | 903 53844 1655 У. | 99 24831 169 М. | 900 50490 169 М.
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