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Лебедев Алесандр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Алесандр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7945. ЛЕБЕДЕВ АЛЕСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 57 л., Канск. у., Шеломовск. в., д. Степановки. Н. С. 3 уч. Алатырск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 июня 923.

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